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16 февраля, 16:35
НовостиСтроительствоОбразование

В Калмыкии за два ближайших года капитальный ремонт проведут в 35 школах республики

В Калмыкии за два ближайших года капитальный ремонт проведут в 35 школах республики

На это степному региону будет выделено 3,1 миллиарда рублей. При подаче заявок на капитальный ремонт, как отметил в своем инстаграм-аккаунте Глава региона Бату Хасиков, особый акцент был сделан на сельские школы. «Нам важно, чтобы дети получали образование в комфортных и безопасных условиях», - подчеркнул руководитель республики.

 В этом году в Калмыкии будет отремонтировано 17 школ – 7 столичных и 10 районных. Среди них – Городовиковская многопрофильная гимназия. Работы там начнутся уже весной. Будет замена кровля, отопление, электропроводка, проведен ремонт кабинетов, пищеблока, актового и спортивного залов. Также будет приобретено новое оборудование и мебель.

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