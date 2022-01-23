В Калмыкии за два ближайших года капитальный ремонт проведут в 35 школах республики

На это степному региону будет выделено 3,1 миллиарда рублей. При подаче заявок на капитальный ремонт, как отметил в своем инстаграм-аккаунте Глава региона Бату Хасиков, особый акцент был сделан на сельские школы. «Нам важно, чтобы дети получали образование в комфортных и безопасных условиях», - подчеркнул руководитель республики.

В этом году в Калмыкии будет отремонтировано 17 школ – 7 столичных и 10 районных. Среди них – Городовиковская многопрофильная гимназия. Работы там начнутся уже весной. Будет замена кровля, отопление, электропроводка, проведен ремонт кабинетов, пищеблока, актового и спортивного залов. Также будет приобретено новое оборудование и мебель.