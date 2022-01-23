Евгений Титов: «Клиентоцентричность – новый драйвер роста южной экономики»

Юго-Западный банк Сбербанкав 2021 году продолжил развитие клиентоцентричной экосистемы для физических лиц, бизнеса и GR-партнёров. Эта комплексная работа помогла банку нарастить совокупный кредитный портфель до 1,755 трлн рублей, совокупный портфель привлечённых средств превысил 1,65 трлн рублей.

Сегодня укреплять семейное благосостояние, развивать бизнес и реализовывать масштабные GR-проекты можно только в партнёрстве с надёжным, современным, социально ответственным и имеющим глубокую отраслевую экспертизу банком. Сбер как крупная цифровая экосистема страны уже сформировал десятки «бесшовных» клиентских путей, где максимально комфортно верифицировать рынки, получать услуги или приобретать товары.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«В последние пять лет мы комплексно помогли развитию новых отраслей экономики иперестроили свою работу под новые задачи цифровых рынков. К примеру, в 9 раз (с 20 до 172 млрд рублей) увеличили портфель финансирования недвижимости и помогли сформировать качественно новый, «прозрачный» и понятный рынок, работающий с эскроу-финансированием. Это, в свою очередь, помогло нам вырасти и в ипотечном портфеле в 3 раза: уже 82% квартир в домах с нашим финансированием, приобретаются с помощью ипотеки Сбера. Развитие рынка недвижимости дало мультипликативный эффект для роста малого и среднего бизнеса в новых жилых кварталах. Со временем эти клиенты растут и уже выходят на новый уровень: диверсифицируют активы в перспективных бизнес-направлениях. Среди приоритетов этого года – отрасль гостеприимства, e-commerce, интенсивное садоводство, складская недвижимость, экспорт и глубокая переработка продукции. Здесь мы также комплексно совместно с Правительствамии крупным бизнесом регионов помогаем в реализациисоциально и стратегически важных для каждого субъекта проектов».

Развитие «цифровой зрелости» южных регионов страныидёт в тесном партнёрстве со Сбером. В 2021 году продолжилась работа «Проектных офисов» по оценке эффективности реализации крупнейших инвестпроектов, проводились «Цифровые дни» для верификации потенциала цифрового роста каждого региона. Сегодня на основе потребности каждого региона Сбер разработал «конструктор», который помогает эффективнее решать задачи по исполнению национальных проектов, повышению инвестиционной, туристической привлекательности и качества жизни.

Бизнес Юга России и Северного Кавказа всё активнее пользуется сервисами экосистемы Сбера и стремится к цифровой трансформации. В среднем, по итогам 2021 года каждый партнёр Юго-Западного банка уже используется в работе 4 решения Сбера.Суммарный объём предоставленных льготных кредитов, оформленных бизнесом в рамках госпрограмм,превысил 118 млрд рублей. Это, к примеру, больше, чем сумма годовых бюджетов нескольких регионов обслуживания Юго-Западного банка. Причём, большая часть этих кредитов идёт именно на цифровизацию бизнес-процессов компаний.

Всё более востребованными становятся цифровые каналы коммуникации с банком и онлайн-оплата товаров и услуг.На территории обслуживания Юго-Западного банка сервисом «СберБанк Онлайн» пользуются уже 9,5 млн человек, то есть большинство экономически активного населения. Через удалённые каналы обслуживания клиенты банка в прошлом году перевели 494 млрд рублей, из них через «СберБанк Онлайн» прошло около 98% транзакций. Это направление остаётся одним из ключевых для экономики южных регионов и в 2022 году. Также значимым драйвером роста стали подписки СберПрайм и СберПрайм+. Только в 2021 году среди южных клиентов банка ими начали пользоваться около 266 тысяч человек. В том числе с их помощью быстро растёт и южный e-commerceсегмент: СберМаркет, DeliveryClub, СитиМобил, СберЗдоровье, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, и другие.

В этом году Юго-Западный банк продолжает верификацию всех рынков и расширяет возможности безналичной инфраструктуры, а также помогает формированию культуры пользования финансовыми сервисами, доступности онлайн-оплаты иESG-трансформации партнёров. Продолжается работа с госпрограммами и клиентскими стратегиями в сферах недвижимости, АПК, ритейла, туризма, экспорта, растут возможности малого бизнеса, а также внедряются самые современные технологии во все отрасли экономики.

СПРАВКА:

Клиентами Юго-Западного банка Сбербанка являются 12,4 млн человек и более 338 тысяч предпринимателей (около 90% малый бизнес).

Объём кредитования розничных клиентовв сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос более, чем на 232 млрд рублей (+30%) и превысил 1 трлн рублей. Объём кредитования корпоративных клиентоввырос на 116 млрд рублей (+20%) и достиг почти 712 млрд рублей. Объём пассивов розничных клиентов также вырос на 124 млрд рублей (+11%) с суммой в 1,242 трлн рублей. Объём средств корпоративных клиентов вырос на 95 млрд рублей (+30%) до 408 млрд рублей.

В розничном блоке в 2021 году выдано более 117 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 267 млрд рублей. Средний размер кредита – 2,8 млн рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 397 тысяч рублей. Программой «Господдержка-2021» воспользовались свыше 15 тысяч клиентов на общую сумму около 36 млрд рублей. Более 4,7 тысяч ипотечных кредитов общей суммой более 9 млрд рублей получено по программе сельской ипотеки. На потребительские цели выдано 1,452 млн кредитов на 303 млрд рублей, онлайн-кредитованием воспользовались около 70% клиентов, а его средний размер составил 209 тысяч рублей.

В корпоративно-инвестиционном блоке объём выданных средств в 2021 году составил 804 млрд рублей.Треть общего кредитного портфеля Юго-Западного банка (более 185 млрд рублей) приходится на АПК: 135 млрд рублей – сельское хозяйство, более 50 млрд рублей – пищевая промышленность.Портфель финансирования недвижимости за год вырос с 95 млрд рублей до 172 млрд рублей.

В рамках льготного кредитования под 3% выдано более 3 119 кредитов на общую сумму 8,8 млрд рублей (7,7 млрд рублей выдано малому бизнесу). В рамках льготной программы финансирования Министерства сельского хозяйства РФ получено 4 350 заявок, общая сумма выданных кредитов превысила 76,6 млрд рублей. По программе Минэкономразвития РФ выдано 332 кредита на общую сумму 31,3 млрд рублей. В рамках кредитования малого и среднего предпринимательства бизнес получил 20 кредитов на 1,7 млрд рублей.Около 90% их получателей – это малый бизнес.