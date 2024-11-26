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28 ноября, 13:48
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В Калмыкии выявлены три факта повторного управления транспортом водителем в состоянии опьянения

В Калмыкии выявлены три факта повторного управления транспортом водителем в состоянии опьянения

В Сарпинском районе инспектором дорожно-патрульной службы совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы был остановлен автомобиль под управлением местного жителя с признаками опьянения. При проверке по базе данных полицейскими было установлено, что мужчина уже привлекался судом к административной ответственности в 2023 году за подобное правонарушение и был лишен права управления на 18 месяцев.

Аналогичные случаи произошли в Большом Царыне и в Элисте. Полицейскими были задержаны двое водителей, управлявшие транспортом в состоянии опьянения. Ранее фигуранты уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде и были лишены прав управления.

Все три автомобиля были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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