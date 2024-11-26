В Калмыкии сотрудники МЧС России провели увлекательную экскурсию для детей. В гостях у пожарно-спасательной части №16 побывали шестиклассники Элистинской средней школы № 4.

Для детей пожарный – человек героический. Уважение к пожарным, интерес к их работе может стать стимулом для развития серьезного отношения к собственному поведению, препятствием для бездумных игр с огнем.

Ребятам показали предметы боевой одежды, спасательное оборудование. Даже девочкам было интересно примерить пожарную форму.

Детям рассказали о пожарных машинах, что с ними связано, как они работают, чем оборудованы. Также, юным экскурсантам напомнили правила пожарной безопасности и как действовать при пожаре в доме.

Фото: МЧС Республики Калмыкия