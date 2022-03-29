27 апреля, 11:27
 28 °C
76,67
72,71
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 апреля, 14:22
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкии выявлены два очага бруцеллеза крупного рогатого скота

В Калмыкии выявлены два очага бруцеллеза крупного рогатого скота

При проведении планового обследования крупного скота в Яшалтинском районе Калмыкии выявлены два эпизоотических очага бруцеллеза. 

Карантин введен в двух селах — Березовское и Краснополье. Животные, инфицированные бруцеллой, содержались в личных подсобных хозяйствах. Сотрудники местной ветеринарной службы проводят дезинфекцию и комплекс мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага.

Ранее, 26 марта в четырех населенных пунктах Ики-Бурульского района Калмыкии отменен карантин по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия