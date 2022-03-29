27 апреля, 14:22
В Калмыкии выявлены два очага бруцеллеза крупного рогатого скота
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При проведении планового обследования крупного скота в Яшалтинском районе Калмыкии выявлены два эпизоотических очага бруцеллеза.
Карантин введен в двух селах — Березовское и Краснополье. Животные, инфицированные бруцеллой, содержались в личных подсобных хозяйствах. Сотрудники местной ветеринарной службы проводят дезинфекцию и комплекс мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага.
Ранее, 26 марта в четырех населенных пунктах Ики-Бурульского района Калмыкии отменен карантин по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота.