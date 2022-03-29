В Калмыкии выявлены два очага бруцеллеза крупного рогатого скота

При проведении планового обследования крупного скота в Яшалтинском районе Калмыкии выявлены два эпизоотических очага бруцеллеза.

Карантин введен в двух селах — Березовское и Краснополье. Животные, инфицированные бруцеллой, содержались в личных подсобных хозяйствах. Сотрудники местной ветеринарной службы проводят дезинфекцию и комплекс мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага.

Ранее, 26 марта в четырех населенных пунктах Ики-Бурульского района Калмыкии отменен карантин по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота.