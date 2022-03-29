27 апреля, 11:27
 28 °C
76,67
72,71
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 апреля, 13:54
Новости

Состоялся шахматный турнир органов прокуратуры Республики Калмыкия, приуроченный 100-летию прокуратуры республики

Состоялся шахматный турнир органов прокуратуры Республики Калмыкия, приуроченный 100-летию прокуратуры республики

В Республиканской  спортивной школе по шахматам состоялся шахматный турнир прокуратуры  Республики Калмыкия, приуроченный  к празднованию 100-летия образования прокуратуры республики.

Мероприятие проведено в целях популяризации здорового образа жизни и активного досуга, влияющих на подъем морального духа и эффективности в работе и учебе. В соревнованиях приняли участие работники, пенсионеры органов прокуратуры, дети работников прокуратуры, среди которых кандидаты в мастера спорта, участники, имеющие разряды по шахматам.

В категории «Мужчины»  1 место у помощника прокурора г. Элисты Алексей Чуб, у женщин на 1 месте помощник прокурора г.Элисты Эллина Манджиева, а в категориях «Пенсионеры» и «Дети» лучшими стали пенсионер органов прокуратуры Сергей Сармуткин и дочь прокурора отдела аппарата прокуратуры республики Бухтинова Аюна.

sh5

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия