Состоялся шахматный турнир органов прокуратуры Республики Калмыкия, приуроченный 100-летию прокуратуры республики

В Республиканской спортивной школе по шахматам состоялся шахматный турнир прокуратуры Республики Калмыкия, приуроченный к празднованию 100-летия образования прокуратуры республики.

Мероприятие проведено в целях популяризации здорового образа жизни и активного досуга, влияющих на подъем морального духа и эффективности в работе и учебе. В соревнованиях приняли участие работники, пенсионеры органов прокуратуры, дети работников прокуратуры, среди которых кандидаты в мастера спорта, участники, имеющие разряды по шахматам.

В категории «Мужчины» 1 место у помощника прокурора г. Элисты Алексей Чуб, у женщин на 1 месте помощник прокурора г.Элисты Эллина Манджиева, а в категориях «Пенсионеры» и «Дети» лучшими стали пенсионер органов прокуратуры Сергей Сармуткин и дочь прокурора отдела аппарата прокуратуры республики Бухтинова Аюна.