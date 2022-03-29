27 апреля, 12:49
 28 °C
76,67
72,71
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 апреля, 14:55
Новости

В Элисте появится новый микрорайон, архитектурный проект комплекса еще в разработке

В Элисте появится новый микрорайон, архитектурный проект комплекса еще в разработке

Сообщает в своем аккаунте заместитель Председателя Правительства Республики Наран Кюкеев. Площадку будущей новостройки по поручению Главы региона осмотрела рабочая группа с участием профильного Министра Антона Рубанова.

Микрорайон  расположится на площади около 60 га. По предварительному проекту здесь появятся жилые дома, благоустроенная парковая зона и современные спортивные сооружения, связанные с заселённой частью города автомобильными дорогами и общественным транспортом.

«Рассчитываем, что к финансированию масштабного проекта подключатся инвесторы», - заключил Наран Кюкеев.  

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия