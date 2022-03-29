27 апреля, 14:55
В Элисте появится новый микрорайон, архитектурный проект комплекса еще в разработке
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Сообщает в своем аккаунте заместитель Председателя Правительства Республики Наран Кюкеев. Площадку будущей новостройки по поручению Главы региона осмотрела рабочая группа с участием профильного Министра Антона Рубанова.
Микрорайон расположится на площади около 60 га. По предварительному проекту здесь появятся жилые дома, благоустроенная парковая зона и современные спортивные сооружения, связанные с заселённой частью города автомобильными дорогами и общественным транспортом.
«Рассчитываем, что к финансированию масштабного проекта подключатся инвесторы», - заключил Наран Кюкеев.