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16 июня, 09:32
НовостиCOVID-19

В Калмыкии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом

В Калмыкии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом

17 человек выздоровели. Еще один летальный исход. В госпиталях лечатся 195 пациентов. В тяжелом состоянии 12 больных, меньше половины – подключены к аппарату ИВЛ.

 Что касается всего периода пандемии, то инфицированы свыше 21 тысячи 100 человек. Почти 97 процентов из них - побороли недуг. 393 жителя Калмыкии стали жертвами COVID-19.

Напомним, период ограничений в Калмыкии действует до 20 июня включительно. Сохраняется масочный режим и правила социальной дистанции. Гражданам старше 65 лет, по-прежнему, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Врачи советуют  воздержаться от участия в массовых мероприятиях и обязательно пройти вакцинацию. Комментарий специалистов – в вечернем выпуске «Вести Калмыкия» в 21.05.

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