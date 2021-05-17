Российским водителям больше не придется в обязательном порядке проходить техосмотр для покупки полисов ОСАГО

Закон, отменивший необходимость получения диагностической карты при заключении договоров обязательной "автогражданки", был принят Государственной Думой накануне в итоговом, третьем чтении.

Действовать он начнет с 22 августа. Ранее Министерство внутренних дел России выступило с предложением ввести для личных легковых автомобилей добровольный технический осмотр вместо обязательного. При этом эта процедура останется обязательной для такси, грузовиков, автобусов, автомобилей предприятий и организаций, которые осуществляют перевозку людей. Подробнее расскажем сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия".