В Калмыкии выявили реализацию мясных полуфабрикатов без сопроводительных документов

Нарушение обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии в ходе анализа данных системы «Меркурий». В ходе мониторинга установлено, что на площадке пельменного цеха оформили производственные сопроводительные документы на мясные полуфабрикаты общим весом свыше 170 кг.

При этом продукция была выработана без указания сырья, которое использовалось при производстве. И вот что нам сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.