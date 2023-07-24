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26 июля, 09:18
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Сегодня - День парашютиста

Сегодня - День парашютиста

Ровно 93 года назад группа советских лётчиков впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков. Событие положило начало массовому развитию этого вида спорта в стране. Сегодня в региональной Федерации около 20 действующих членов. Среди них призёры соревнований, рекордсмены мира. Они представляют цвета Калмыкии по всей стране и помогают подрастающему поколению покорять небо.

А в ближайших планах: создание туристического кластера на территории будущего аэроклуба, организация полётов на территории Калмыкии, развитие военно-патриотического воспитания благодаря обучающим курсам начальной парашютной и авиационной подготовки.

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