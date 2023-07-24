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26 июля, 08:41
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Баира Кованова стала победителем женского этапа Кубка России "Moscow - Open 2023"

Баира Кованова стала победителем женского этапа Кубка России "Moscow - Open 2023"

Отметим, калмыцкий гроссмейстер уже второй год подряд увозит золотого этого турнира. Баира Кованова родилась в Элисте и в шахматы научилась играть в 10 лет, быстро проявила свои неординарные способности. Известный тренер, международный мастер Павел Лобач заметил талантливую Кованову и начал её тренировать. Калмыцкая спортсменка выиграла первенство России до 18 лет.

Баира Кованова – неоднократная участница Суперфиналов чемпионатов России и нокаут-чемпионатов мира.

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