️В Калмыкии выявили факт незаконной добычи и реализации нефти в особо крупном размере.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с региональным Управлением ФСБ установили, что двое жителей Элисты — руководитель и работник коммерческой организации — на территории Лаганского района осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по добыче недр. Фигуранты, действуя организованной группой с неустановленными лицами, добыли и транспортировали сырую нефть в объёме свыше 903 тысяч кубических метров на сумму более 30 миллионов рублей, не имея надлежащей лицензии. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

