28 апреля, 12:53
НовостиСобытие

В Черноземельском районе Герою СВО Геннадию Харцхаеву вручили медаль «За храбрость» II степени.

В Черноземельском районе Герою СВО Геннадию Харцхаеву вручили медаль «За храбрость» II степени.

Государственную награду бойцу с позывным «Кум» вручили врио главы администрации района Махамбет Кибашев и военком Павел Онкоров. Геннадий Харцхаев, житель посёлка Кумской, заключил контракт с Минобороны в апреле 2024 года. В феврале 2025 года при выполнении боевой задачи он был неоднократно атакован противником и получил множественные осколочные ранения. Раненый боец провёл на открытой позиции 16 дней на сильном морозе, без еды и воды, питаясь снегом. Из-за вражеских беспилотников покинуть позицию было невозможно. Когда спустился густой туман, он принял решение двигаться к своим, несмотря на сильные боли и обморожение обеих ног. Трое суток он продвигался в сложнейших условиях. Самым счастливым случаем Геннадий считает переход через заминированное поле, которое оказалось усыпано противотанковыми минами. С ноября 2025 года ветеран находится на сопровождении фонда «Защитники Отечества».

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

