️В Калмыкии задержали межрегионального курьера-закладчика с почти 9 кг мефедрона.

Сотрудники наркоконтроля совместно с коллегами из ГУНК МВД, Госавтоинспекции и Росгвардии остановили на посту ДПС 34-летнего жителя Московской области, следовавшего из Ленинградской области. В топливном баке автомобиля обнаружили 11 ёмкостей с порошком. Экспертиза показала, что это наркотическое средство мефедрон общим весом почти 9 килограммов (8976,85 г).

Мужчина являлся межрегиональным оптовым курьером-закладчиком и планировал сбыть наркотики через тайники в соседнем регионе. Возбуждено уголовное дело. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются другие фигуранты.

