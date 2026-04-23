24 апреля, 20:40
 7 °C
88,28
75,53
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 апреля, 15:33
НовостиСобытие

️В Калмыкии задержали межрегионального курьера-закладчика с почти 9 кг мефедрона.

Сотрудники наркоконтроля совместно с коллегами из ГУНК МВД, Госавтоинспекции и Росгвардии остановили на посту ДПС 34-летнего жителя Московской области, следовавшего из Ленинградской области. В топливном баке автомобиля обнаружили 11 ёмкостей с порошком. Экспертиза показала, что это наркотическое средство мефедрон общим весом почти 9 килограммов (8976,85 г).

Мужчина являлся межрегиональным оптовым курьером-закладчиком и планировал сбыть наркотики через тайники в соседнем регионе. Возбуждено уголовное дело. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются другие фигуранты.

Фото: МВД Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия