️В Калмыкии впервые стартовал прием заявок на участие в программе «Земский тренер».

Отбор продлится месяц – до 27 мая. В этом году в регионе выделено 26 мест для трудоустройства в районные спортивные учреждения. Каждый из тринадцати муниципалитетов может пригласить по два наставника. Победители получат единовременную компенсационную выплату в миллион рублей, но должны будут отработать в небольшом населенном пункте пять лет. Заявки на участие принимаются в профильном министерстве.