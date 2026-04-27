️Сотрудники полиции задержали мошенника из Белгородской области, который обманул жительницу Калмыкии.

Ранее в полицию обратилась 32-летняя элистинка, сообщив, что намеревалась купить товары на сумму более 14 тысяч рублей на сайте объявлений, но после оплаты заказ не получила. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями установили лицо, причастное к хищению. Подозреваемый был задержан в Белгородской области и доставлен в Калмыкию. 18-летний задержанный сознался в содеянном, пояснив, что разместил фейковое объявление о продаже товаров и похитил деньги. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Элисте. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии