️Сотрудники полиции задержали мошенника из Белгородской области, который обманул жительницу Калмыкии.

Ранее в полицию обратилась 32-летняя элистинка, сообщив, что намеревалась купить товары на сумму более 14 тысяч рублей на сайте объявлений, но после оплаты заказ не получила. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями установили лицо, причастное к хищению. Подозреваемый был задержан в Белгородской области и доставлен в Калмыкию. 18-летний задержанный сознался в содеянном, пояснив, что разместил фейковое объявление о продаже товаров и похитил деньги. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Элисте. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии

