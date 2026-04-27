БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ВАЖНЕЕ ВСЕГО: ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Госавтоинспекция Калмыкии напоминает:

— С 16 июля 2025 года (Постановление №1071) требования к перевозке детей стали строже. Понятие «Детская удерживающая система» исключает любые суррогаты: адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни – вне закона.

— С 9 января 2026 года выросли штрафы за их отсутствие (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ):

• Для водителей – 5 000 руб.

• Для таксистов и должностных лиц – 50 000 руб.

• Для юрлиц и ИП – 200 000 руб.

⚠️ Помните: в такси перевозка детей до 6 лет без кресла может обернуться для водителя уголовным делом по ст. 238 УК РФ.

Автокресло — это не способ избежать штрафа, а шанс защитить ребенка в ДТП. Не экономьте на безопасности! Вызывая такси, всегда выбирайте тариф с детским креслом.

