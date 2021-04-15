В Калмыкии выросло число вакансий

За месяц - на 17%. И на 27%– с начала года. Такие данные приводит крупнейшая российская компания по поиску работы и сотрудников.

По итогам апреля, самыми востребованными в регионе стали специалисты по продажам, в IT-сфере, медики и фармацевты, административный персонал и разнорабочие.

Наибольшая конкуренция в Калмыкии у бухгалтеров, менеджеров и сотрудников в сфере культуры.

В дефиците - профессионалы в области консультирования, медики и рабочие.