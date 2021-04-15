Глава Калмыкии провел совещание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

В этом году в его рамках в республике отремонтируют свыше 128 километров магистрали. Более 108 – региональные, остальное – в границах городской агломерации.

Бату Хасиков отметил, что в республике ведется активная работа по качественной и своевременной реализации поставленных задач. «Не без того, что в ручном режиме вносим корректировки в систему управления реализации проектов», прокомментировал Бату Хасиков.