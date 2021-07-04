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6 августа, 13:42
НовостиПамятьКультура

В Калмыкии выпустили каталог с работами участников конкурса «Мир Давида»

В Калмыкии выпустили каталог с работами участников конкурса «Мир Давида»

Напомним, в рамках мероприятий по укреплению единства нации и этнокультурному развитию народов России, Федеральное агентство по делам национальностей организовало межрегиональный конкурс, посвящённый 100-летию народного поэта Калмыкии – Давида Кугультинова. Всего было направлено 32 заявки и 44 произведения изобразительного искусства от авторов из Астраханской области, Северной Осетии-Алании, Калмыкии и Москвы.

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