Сегодня в Ставропольском краевом отделении Союза художников России открывается выставка мастеров Калмыкии

Это творческие работы современных авторов, выполненные в разных стилях и направлениях, отражающих красоту степного края во всём её многообразии. Экспозиция состоит не только из картин. Свои творения представят и мастера прикладного искусства. В числе работ авторов – изделия из кости, которые создает Народный художник Калмыкии Виктор Дорджиев. Это единственный в республике профессионал в этой области. За 40 лет творческого пути он овладел резьбой по бивням мамонта, слона, моржовой кости и даже зубам кашалота. В его руках эти материалы превращаются в искусные украшения.