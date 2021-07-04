Центральный хурул Калмыкии выиграл субсидию в направлении "Сохранение исторической памяти"

На конкурс неправительственных некоммерческих организаций был выдвинут исторический проект под названием "Под ратными стягами России: священные знамена калмыков". Он предполагает полную реконструкцию древних калмыцких знамен - Дайчин Тенгри, Эсельбейн Сайн-Ка и знамя, дарованное Елизаветой Петровной калмыцкому хану Дондук-Даши.

Руководитель проекта Йонтен-гелюнг, администратор Центрального хурула, отметил: "Эта идея призвана восстановить буддийские обряды и церемонии, связанные со священными знаменами калмыков, сохранить память о славном боевом прошлом нашего народа, так как эти знамена связаны с важнейшими событиями калмыцкой истории. Всего в рамках проекта запланировано 4 этапа: реконструкция знамен, создание и публикация научно-популярной книги и книги с описанием молитв и ритуалов поклонения этим знаменам, а также создание документального фильма».

К слову, знамена имели сильное духовное значение. В основном потому, что на них изображались защитники-покровители народа. Их называли "сякюсн".

После того, как реконструкция будет выполнена, верующие смогут поклонятся данным реликвиям в Золотой обители Будды Шакьямуни.



