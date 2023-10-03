В Калмыкии выполнили годовой план по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2044 годы

В этом году капремонт провели в 19 домах в шести муниципальных образованиях: в Элисте, в Городовиковске, в Кетченерах, в Троицком, Яшкуле в Яшалте. Очередность формировали исходя из уровня взносов на капитальный ремонт от собственников, года ввода дома в эксплуатацию, даты последнего ремонта и степени готовности к нему.



Как нам стало известно, всего с 2014 года отремонтировали кровлю около двухсот многоквартирных домов, заменили 81 лифтовое оборудование, улучшили жилищные условия свыше 23 тысяч граждан.