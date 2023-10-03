В Калмыкии устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом

4 октября, примерно в 22:40, на 109 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух транспортных средств: грузового транспортного средства «Вольво» и автомобиля «Тойота Прадо».



В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончались двое человек, находившихся в автомобиле "Тойота Прадо", еще двое человек из внедорожника доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.



На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы. Полицейскими устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.



Фото: МВД по Республике Калмыкия