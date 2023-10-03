По результатам проверки прокуратуры Яшалтинского района восстановлены трудовые права 181 медицинского работника

Прокуратура Яшалтинского района по публикации в сети «Интернет» провела проверку исполнения трудового законодательства в БУ РК «Яшалтинская районная больница».



Установлено, что администрацией БУ РК «Яшалтинская районная больница» заработная плата 181 работнику в период с февраля по август месяц текущего года выплачивалась с нарушением сроков, установленных коллективным и трудовым договорами.



По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении руководитель учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа.



Кроме того, прокуратурой района в адрес и.о. главного врача БУ РК «Яшалтинская районная больница» внесено представление, которое находится на рассмотрении.