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5 октября, 11:09
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По результатам проверки прокуратуры Яшалтинского района восстановлены трудовые права 181 медицинского работника

По результатам проверки прокуратуры Яшалтинского района восстановлены трудовые права 181 медицинского работника

Прокуратура Яшалтинского района по публикации в сети «Интернет» провела проверку исполнения трудового законодательства в БУ РК «Яшалтинская районная больница».

Установлено, что администрацией БУ РК «Яшалтинская районная больница» заработная плата 181 работнику в период с февраля по август месяц текущего года выплачивалась с нарушением сроков, установленных коллективным и трудовым договорами.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении руководитель учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, прокуратурой района в адрес и.о. главного врача БУ РК «Яшалтинская районная больница» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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