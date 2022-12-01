10 марта, 10:23
В Калмыкии выплату на третьего и последующих детей получает около трех тысяч семей
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Как сообщает пресс-служба профильного Министерства, на эти цели было направлено чуть более 44х миллионов рублей. Мера поддержки реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".
Как сообщает пресс-служба профильного Министерства, на эти цели было направлено чуть более 44х миллионов рублей. Мера поддержки реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".
Отметим, размер ежемесячного пособия составляет более 13 тысяч рублей.