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10 марта, 10:23
Новости

В Калмыкии выплату на третьего и последующих детей получает около трех тысяч семей

В Калмыкии выплату на третьего и последующих детей получает около трех тысяч семей

Как сообщает пресс-служба профильного Министерства, на эти цели было направлено чуть более 44х миллионов рублей. Мера поддержки реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

Отметим, размер ежемесячного пособия составляет более 13 тысяч рублей.

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