В Калмыкии выплату на третьего и последующих детей получает около трех тысяч семей

Как сообщает пресс-служба профильного Министерства, на эти цели было направлено чуть более 44х миллионов рублей. Мера поддержки реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".



Отметим, размер ежемесячного пособия составляет более 13 тысяч рублей.