Сегодня представители туриндустрии региона ещё могут поучаствовать в первой в России национальной премии "Стандарт гостеприимства"

Именно они оказывают первое впечатление на туристов и делают так, чтобы они посетили республику вновь. Заявку можно подать до 13 марта по одной из номинаций: администратор службы приема и размещения, хостес, автор–продавец промысловых работ, экскурсовод, сотрудник туроператора или турагентства.



Фото: profi.travel