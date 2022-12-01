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10 марта, 11:42
Новости

Сегодня представители туриндустрии региона ещё могут поучаствовать в первой в России национальной премии "Стандарт гостеприимства"

Сегодня представители туриндустрии региона ещё могут поучаствовать в первой в России национальной премии "Стандарт гостеприимства"

Именно они оказывают первое впечатление на туристов и делают так, чтобы они посетили республику вновь. Заявку можно подать до 13 марта по одной из номинаций: администратор службы приема и размещения, хостес, автор–продавец промысловых работ, экскурсовод, сотрудник туроператора или турагентства.

Фото: profi.travel

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