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10 марта, 09:39
Новости

О том, что в хозяйствах республики весенне-полевые работы будут проводиться в непростых условиях, сегодня пойдет речь на совещании в стенах профильного министерства

О том, что в хозяйствах республики весенне-полевые работы будут проводиться в непростых условиях, сегодня пойдет речь на совещании в стенах профильного министерства

Осенью и зимой практически не было снега и дождя, а это может негативно сказаться на урожае зерновых культур. Оптимизм вселяют недавние осадки, хотя они прошли не во всех районах. Дождя, которого так ждут хлеборобы, не было в северной части республики. Но, несмотря на это, посевы озимых пока в удовлетворительном состоянии.

Какие еще вопросы обсудят аграрии? Расскажем сегодня в дневном выпуске Вестей.

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