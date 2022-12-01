О том, что в хозяйствах республики весенне-полевые работы будут проводиться в непростых условиях, сегодня пойдет речь на совещании в стенах профильного министерства

Осенью и зимой практически не было снега и дождя, а это может негативно сказаться на урожае зерновых культур. Оптимизм вселяют недавние осадки, хотя они прошли не во всех районах. Дождя, которого так ждут хлеборобы, не было в северной части республики. Но, несмотря на это, посевы озимых пока в удовлетворительном состоянии.



Какие еще вопросы обсудят аграрии? Расскажем сегодня в дневном выпуске Вестей.