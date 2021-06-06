В Калмыкии вынесли приговор бывшему начальнику районного отдела судебных приставов

Она обвинялась в злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, женщина, в течение практически двух лет, намеренно не регистрировала поступающие исполнительные документы на общую сумму взысканий почти 44 миллиона рублей, чтобы сокрыть реальное положение дел отдела и, тем самым, улучшить статистические показатели работы.

Так были грубо нарушены права и законные интересы граждан и организаций.