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29 июня, 17:23
НовостиОбществоОбразование

Молодые специалисты в области СМИ обсудили проблемы межэтнической журналистики

Молодые специалисты в области СМИ обсудили проблемы межэтнической журналистики

Итоги работы Школы межэтнической журналистики за прошлый сезон и задачи на новый учебный год обсудили на конференции, которая состоялась в Общественной палате России. В её работе принимала участие преподаватель отделения журналистики КалмГУ Айса Годжурова. Теперь в программу включена работа с социальными сетями.

Напомним, проект реализуется Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнических отношений.

В степном регионе школа работает на базе КалмГУ уже пятый год. В сентябре занятия будут организованы в 27 городах России, Элиста в их числе. Лучшие студенты смогут побывать на медиафоруме в Москве и принять участие в этноэкспедиции. Более подробная информация о приеме появится в региональных СМИ и на сайте Калмыцкого университета.

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