Калмыцкие пенсионеры не теряют времени зря

Те, кому за 65 во время пандемии доказывают - это не повод замыкаться в бытовых проблемах и лишать себя новых знаний и умений. Лавочки во дворах не привлекают. Теперь пенсионеры ищут старых и заводят новых друзей в соцсетях, лайкают и комментируют посты, осваивают онлайн-услуги и фотошоп.

«Движение – это жизнь», уверена 75-летняя жительница Лагани Евдокия Очирова. Походам на рынок и в аптеку, в прошлом педагог с 45-летним стажем, предпочитает занятия скандинавской ходьбой. Результат, как говорится, - налицо. А еще в руках собственная разработка - схема ежедневных занятий компьютерной грамотности. «На самоизоляции в одиночку освоила несколько программ – скайп, зум, социальные сети, там же – делаю селфи» - рассказывает бабушка-блогер. Для нее лучший результат - максимальный, и так не только в спорте. На вопрос, сколько она хочет набрать подписчиков, Евдокия Очирова отвечает: «Чем больше - тем лучше».

Освоить рунет стремятся все больше пенсионеров. Говорят, нужно быть в тренде. А значит – компьютерная грамотность необходима. Поэтому вновь садятся за парты. Здесь на базе калмыцкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК, бесплатные курсы в этом году посещают более 50 пожилых учеников. Занятия проходят в течение двух недель в режиме оффлайн с соблюдением всех санитарных требований.

Организация досуга для пожилых людей в пандемию – задача непростая. Более двух десятков направлений деятельности - от компьютерной грамотности, до смехотерапии и уроков по технике цигун. И почти все в онлайн-режиме. Разрешены один раз в неделю занятия на открытом воздухе. Очень полезна скандинавская ходьба. Поддержать физическую форму помогут и танцы народов мира. Их можно освоить в клубе «Серебряные пряди». Это универсальный способ провести свой досуг. Как и арт-терапия. Она помогает пожилым тренировать усидчивость и развивать мелкую моторику даже дистанционно, говорит 72-летний соцработник Олег Колгин. Успевает еще и оффлайн – обучать зажигательным танцам.

Еще одно творческое направление – актерское мастерство. В студии «Гармония» Заслуженная артистка Калмыкии, а по совместительству -специалист по социальной работе Тамара Параева, помогает раскрыть таланты, попутно открывая секреты сценической речи, правильной артикуляции и четкой дикции.

Те, кому за 65 с нетерпением ждут эпоху посткоронавируса, когда маски и защитные экраны останутся в прошлом. Но и для сегодняшних бабушек и дедушек, даже в пандемию, как оказалось, нет преград ни возрастных, ни физических.