Для повышения конкурентоспособности рыбной продукции, рыбодобывающие организации Лаганского района приступили к строительству объектов по переработке водных биоресурсов с целью реализации готовой рыбной продукции

Сотрудники Минсельхоза Республики Калмыкия в ходе рабочего выезда осмотрели объекты рыбохозяйственного комплекса в Лагани. На нем обсудили вопросы о предстоящем промысле, применении ставных сетей вдоль побережья Каспийского моря.

Министерством активно разрабатываются меры по государственной поддержке предпринимателей, занимающихся добычей, переработкой рыбы и рыбной продукции. Отметили в пресс-службе минсельхоза Калмыкии.

Фото: Минсельхоз Республики Калмыкия