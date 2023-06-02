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5 июня, 08:33
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Рыбодобывающие организации Лаганского района приступили к строительству объектов по переработке водных биоресурсов с

Рыбодобывающие организации Лаганского района приступили к строительству объектов по переработке водных биоресурсов с

Для повышения конкурентоспособности рыбной продукции, рыбодобывающие организации Лаганского района приступили к строительству объектов по переработке водных биоресурсов с целью реализации готовой рыбной продукции

Сотрудники Минсельхоза Республики Калмыкия в ходе рабочего выезда осмотрели объекты рыбохозяйственного комплекса в Лагани. На нем обсудили вопросы о предстоящем промысле, применении ставных сетей вдоль побережья Каспийского моря.

Министерством активно разрабатываются меры по государственной поддержке предпринимателей, занимающихся добычей, переработкой рыбы и рыбной продукции. Отметили в пресс-службе минсельхоза Калмыкии.

Фото: Минсельхоз Республики Калмыкия

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