В Калмыкии спортсменки из Элистинской многопрофильной гимназии стали победительницами регионального этапа всероссийских соревнований "Мини-футбол в школу"

Турнир прошел среди девочек 2011-2012 годов рождения. В этой возрастной категории участвовали четыре команды образовательных организаций.



Серебряными призерами стали футболистки Уттинской СОШ имени Ширяева. Третье и четвертое места заняли команды школ № 20 и 17 столицы республики. Участникам были вручены грамоты, а победители и призеры получили кубки и дипломы.