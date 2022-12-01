2 февраля, 10:19
В Калмыкии спортсменки из Элистинской многопрофильной гимназии стали победительницами регионального этапа всероссийских соревнований "Мини-футбол в школу"
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Турнир прошел среди девочек 2011-2012 годов рождения. В этой возрастной категории участвовали четыре команды образовательных организаций.
Турнир прошел среди девочек 2011-2012 годов рождения. В этой возрастной категории участвовали четыре команды образовательных организаций.
Серебряными призерами стали футболистки Уттинской СОШ имени Ширяева. Третье и четвертое места заняли команды школ № 20 и 17 столицы республики. Участникам были вручены грамоты, а победители и призеры получили кубки и дипломы.