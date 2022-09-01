22 сентября, 14:28
В Калмыкии ввели в сельхозоборот более 4 тысяч гектаров заброшенных сельхозземель
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Более 80 тысяч гектаров обследованы сотрудниками регионального Управления Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе мониторинга было выявлено более 8 тыс. га земель, которые не использовались в сельскохозяйственных целях, зарастая сорняками и кустарниками.
Более 80 тысяч гектаров обследованы сотрудниками регионального Управления Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе мониторинга было выявлено более 8 тыс. га земель, которые не использовались в сельскохозяйственных целях, зарастая сорняками и кустарниками.
Владельцам указанных участков объявили 75 предостережений о недопустимости требований земельного законодательства и предложили принять меры по вовлечению земель в сельхозоборот.