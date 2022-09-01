В каких сферах проще всего будет найти работу жителям Калмыкии этой осенью

За последние три месяца в республике заметно снизилась конкуренция за рабочие места. Если в мае на одну должность приходилось около 6 активных резюме, то к началу сентября – всего 4,6. Кроме того, увеличилось также и количество предложений от работодателей – на 11%.



В последнее время заметно возросло число вакансий сфере продаж, водителей и специалистов по логистике, административных сотрудников, рабочих, специалистов по маркетингу и рекламе, а также для тех, кто занят в сфере общепита и туризма.



Сложнее всего в Калмыкии оказалось найти работу юристам и бухгалтерам – на одну должность приходится более 30 резюме. Повысилась конкуренция за рабочие места и среди ИТ-специалистов и сотрудников научно-образовательной сферы – более 7 резюме на вакансию.