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22 сентября, 14:53
НовостиЭкономика

В каких сферах проще всего будет найти работу жителям Калмыкии этой осенью

В каких сферах проще всего будет найти работу жителям Калмыкии этой осенью
За последние три месяца в республике заметно снизилась конкуренция за рабочие места. Если в мае на одну должность приходилось около 6 активных резюме, то к началу сентября – всего 4,6. Кроме того, увеличилось также и количество предложений от работодателей – на 11%.

В последнее время заметно возросло число вакансий сфере продаж, водителей и специалистов по логистике, административных сотрудников, рабочих, специалистов по маркетингу и рекламе, а также для тех, кто занят в сфере общепита и туризма.

Сложнее всего в Калмыкии оказалось найти работу юристам и бухгалтерам – на одну должность приходится более 30 резюме. Повысилась конкуренция за рабочие места и среди ИТ-специалистов и сотрудников научно-образовательной сферы – более 7 резюме на вакансию.
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