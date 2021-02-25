18 марта, 12:51
 3 °C
86,97
73,1
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 марта, 15:46
НовостиСобытиеОбществоЗдравоохранение

В Калмыкии введен карантин по бешенству животных

В Калмыкии введен карантин по бешенству животных

Два случая подтверждены в Кетченеровском районе и в столице. Ограничительные мероприятия введены на территории личного подворья в поселке Шатта Кетченеровского района. Там щенок укусил местную жительницу. Собака агрессии не проявляла, но ночью животное пало. Лабораторные исследования подтвердили смертельно опасное заболевание.

Во втором случае вирус бешенства был подтвержден у лисы. Тело дикого животного было найдено на окраине Элисты. Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, на выявленных очагах установлен карантин.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия