В Калмыкии введен карантин по бешенству животных

Два случая подтверждены в Кетченеровском районе и в столице. Ограничительные мероприятия введены на территории личного подворья в поселке Шатта Кетченеровского района. Там щенок укусил местную жительницу. Собака агрессии не проявляла, но ночью животное пало. Лабораторные исследования подтвердили смертельно опасное заболевание.

Во втором случае вирус бешенства был подтвержден у лисы. Тело дикого животного было найдено на окраине Элисты. Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, на выявленных очагах установлен карантин.