Правительство Российской Федерации выделило Калмыкии свыше 248 миллионов рублей на строительство жилья и модернизацию системы водоснабжения

Об этом сообщается на сайте Правительства страны. Это результат визита в Калмыкию премьер-министра Михаила Мишустина в феврале. Новый дом будет располагаться в 3-м микрорайоне на месте расселенного дома № 7.

Бату Хасиков отметил, что площадка под строительство расчищена и подготовлена под устройство фундамента. Тут возведут девятиэтажный двухподъездный дом на 54 квартиры.