18 марта, 14:15
Правительство Российской Федерации выделило Калмыкии свыше 248 миллионов рублей на строительство жилья и модернизацию системы водоснабжения
Об этом сообщается на сайте Правительства страны. Это результат визита в Калмыкию премьер-министра Михаила Мишустина в феврале. Новый дом будет располагаться в 3-м микрорайоне на месте расселенного дома № 7.
Бату Хасиков отметил, что площадка под строительство расчищена и подготовлена под устройство фундамента. Тут возведут девятиэтажный двухподъездный дом на 54 квартиры.
Смотрите наши видео на YouTube!