18 марта, 12:51
 3 °C
86,97
73,1
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 марта, 10:42
НовостиОбществоКриминал

Мошенническая схема с ошибочным переводом на карту. Жителей республики предупреждает Национальный банк Калмыкии

Мошенническая схема с ошибочным переводом на карту. Жителей республики предупреждает Национальный банк Калмыкии

Теперь мошенники, заранее добыв номера карты и телефона, скидывают деньги, чтобы запутать следы. А затем требуют перечислить «ошибочный перевод» на другой счет. Или через интернет-сервисы объявлений продают кому-то несуществующий товар и просят покупателя перечислить деньги по вашим реквизитам.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой обмана, придерживайтесь нескольких простых правил. Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем попросили вас вернуть их, сообщите, отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением об ошибочном переводе.

Вам также же надо сообщить в вой банк о неизвестном переводе и написать заявление на возврат денег. Так вы избежите участия в мошеннических схемах.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия