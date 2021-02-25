Мошенническая схема с ошибочным переводом на карту. Жителей республики предупреждает Национальный банк Калмыкии

Теперь мошенники, заранее добыв номера карты и телефона, скидывают деньги, чтобы запутать следы. А затем требуют перечислить «ошибочный перевод» на другой счет. Или через интернет-сервисы объявлений продают кому-то несуществующий товар и просят покупателя перечислить деньги по вашим реквизитам.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой обмана, придерживайтесь нескольких простых правил. Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем попросили вас вернуть их, сообщите, отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением об ошибочном переводе.

Вам также же надо сообщить в вой банк о неизвестном переводе и написать заявление на возврат денег. Так вы избежите участия в мошеннических схемах.