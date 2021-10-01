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25 октября, 15:32
НовостиСоциальная политикаCOVID-19

Вступили в силу поправки в Указ Главы Калмыкии о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19

Вступили в силу поправки в Указ Главы Калмыкии о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19

Они ужесточают правила проведения массовых мероприятий, вносят коррективы в деятельность культурных, спортивных и торговых организаций и сферы услуг.

Режим ограничений в республике решением оперативного штаба продлён до 28 ноября.

А в период нерабочих дней, объявленных правительством с 30 по 7 ноября, рекомендуется, по возможности, находиться дома и максимально ограничить контакты.

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