25 октября, 15:32
Вступили в силу поправки в Указ Главы Калмыкии о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19
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Они ужесточают правила проведения массовых мероприятий, вносят коррективы в деятельность культурных, спортивных и торговых организаций и сферы услуг.
Режим ограничений в республике решением оперативного штаба продлён до 28 ноября.
А в период нерабочих дней, объявленных правительством с 30 по 7 ноября, рекомендуется, по возможности, находиться дома и максимально ограничить контакты.