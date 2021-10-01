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25 октября, 15:01
НовостиПроисшествия

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ночного ДТП на территории Яшкульского района

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ночного ДТП на территории Яшкульского района

 

Напомним, происшествие случилось на 245-м километре федеральной трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Пассажиры автобуса, который направлялся из Махачкалы в Санкт-Петербург столкнулся с большегрузом в ночь на воскресенье. Погибли 6 человек. На месте происшествия побывала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Сейчас на федеральной трассе Р-216 движение не затруднено. На месте происшествия почти сутки работали спецслужбы. По словам очевидцев, в момент смертельного ДТП пассажиры спали. Была ночь. Сейчас из числа выживших, часть направлена на амбулаторное лечение, но есть и те, кто получил серьезные травмы и находится в медицинских учреждениях региона. 

Все пострадавшие – жители Дагестана. 20 человек после осмотра врачей, отправлены домой. Сейчас в Ресбольнице на лечении находится еще пассажир автобуса. Сюда же из Яшкульской ЦРБ перевезли 40–летнюю женщину. Это решение было принято по итогам экстренного консилиума, который провели в 3 часа ночи. Ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

А вот женщину 1973 года рождения, которая получила открытую черепно-мозговую травму, врачам Ресбольницы спасти так и не удалось. Ее отправили туда сразу после аварии. Таким образом, она стала шестой жертвой ДТП. Сейчас следственным комитетом по факту ДТП в Яшкульском районе возбуждено уголовное дело. 

Авария произошла примерно в 1.30 ночи. Автобус следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург. На участке федеральной трассы – Р-216 он столкнулся с Камазом из Калмыкии, груженным зерном. Всего в салоне на тот момент находились 28 человек. На месте погибли пятеро, среди них ребенок. Сюда прибыли госавтоинспекция, медицина катастроф и спасатели Центра гражданской защиты. Всех пострадавших разместили в одном из придорожных кафе на территории Яшкульского района. Там был развернут пункт временного пребывания.

По статистике, на этом участке трассы, которая проходит через Яшкульский район, а это более 150-километров, за 9 месяцев текущего года в медучреждения после ДТП обратились 29 человек.

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