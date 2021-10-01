Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ночного ДТП на территории Яшкульского района

Напомним, происшествие случилось на 245-м километре федеральной трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Пассажиры автобуса, который направлялся из Махачкалы в Санкт-Петербург столкнулся с большегрузом в ночь на воскресенье. Погибли 6 человек. На месте происшествия побывала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Сейчас на федеральной трассе Р-216 движение не затруднено. На месте происшествия почти сутки работали спецслужбы. По словам очевидцев, в момент смертельного ДТП пассажиры спали. Была ночь. Сейчас из числа выживших, часть направлена на амбулаторное лечение, но есть и те, кто получил серьезные травмы и находится в медицинских учреждениях региона.

Все пострадавшие – жители Дагестана. 20 человек после осмотра врачей, отправлены домой. Сейчас в Ресбольнице на лечении находится еще пассажир автобуса. Сюда же из Яшкульской ЦРБ перевезли 40–летнюю женщину. Это решение было принято по итогам экстренного консилиума, который провели в 3 часа ночи. Ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

А вот женщину 1973 года рождения, которая получила открытую черепно-мозговую травму, врачам Ресбольницы спасти так и не удалось. Ее отправили туда сразу после аварии. Таким образом, она стала шестой жертвой ДТП. Сейчас следственным комитетом по факту ДТП в Яшкульском районе возбуждено уголовное дело.

Авария произошла примерно в 1.30 ночи. Автобус следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург. На участке федеральной трассы – Р-216 он столкнулся с Камазом из Калмыкии, груженным зерном. Всего в салоне на тот момент находились 28 человек. На месте погибли пятеро, среди них ребенок. Сюда прибыли госавтоинспекция, медицина катастроф и спасатели Центра гражданской защиты. Всех пострадавших разместили в одном из придорожных кафе на территории Яшкульского района. Там был развернут пункт временного пребывания.

По статистике, на этом участке трассы, которая проходит через Яшкульский район, а это более 150-километров, за 9 месяцев текущего года в медучреждения после ДТП обратились 29 человек.