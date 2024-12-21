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23 декабря, 17:19
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии вступил в законную силу приговор в отношении экс-начальника пожарно-спасательной части.

В Калмыкии вступил в законную силу приговор в отношении экс-начальника пожарно-спасательной части.

Он признан виновным в хищении чужого имущества, с использованием своего служебного положения.

Следствие и суд установили, что в течение семи месяцев 2022 года начальник пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ по РК при помощи вверенной ему топливной карты похитил бензин общей стоимостью 22 009 рублей, который израсходовал для личных нужд.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине в течении двух лет запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Фото: Следком Калмыкии

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