В Калмыкии вступил в законную силу приговор в отношении экс-начальника пожарно-спасательной части.
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Он признан виновным в хищении чужого имущества, с использованием своего служебного положения.
Следствие и суд установили, что в течение семи месяцев 2022 года начальник пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ по РК при помощи вверенной ему топливной карты похитил бензин общей стоимостью 22 009 рублей, который израсходовал для личных нужд.
Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине в течении двух лет запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Фото: Следком Калмыкии