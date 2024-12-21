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23 декабря, 16:25
НовостиСобытиеСпорт

В Ики-Бурульском районе прошли спортивные соревнования, посвященные новогодним праздникам.

В Ики-Бурульском районе прошли спортивные соревнования, посвященные новогодним праздникам.

В турнире по мини-футболу участвовали 6 районных команд.

Команды продемонстрировали высокий уровень мастерства и упорства. Напряжение и скорость передач, голы, атаки привлекали внимание зрителей и болельщиков до конца соревнований.

В упорной и честной борьбе первое место завоевала команда "35+", второе место заняла сборная "ДЮСШ" и третье место выиграли "Манджикины". В номинации «Лучший вратарь» - Джангр Мухлаев, "Лучший игрок"- Денис Манкиров, "Лучший защитник" – Александр Лиджиев и "Лучший бомбардир"- Бадма Нуглаев.

Фото и видео: Ики-Бурульское РМО

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