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23 декабря, 17:45
НовостиСобытиеОбщество

Сегодня состоялся первый автобусный рейс между селами Целинного района.

Сегодня состоялся первый автобусный рейс между селами Целинного района.

Новый автобусный маршрут обеспечит проезд пассажиров из посёлков Ики-Чонос и Верхний Яшкуль в село Троицкое. Этот маршрут стал важным элементом транспортной сети района, обеспечив регулярное сообщение между населенными пунктами.

Автобусы будут курсировать два раза в день – утром и вечером. Жители смогут планировать свои поездки и вовремя добираться до нужного места. Особенно радует этот маршрут студентов и селян, работающих в районном центре.

Видео: Официальный канал Целинного района

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