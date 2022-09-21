В Калмыкии все готово к проведению Всероссийского турнира лучников

Он приурочен к празднованию Дня Ойратской Славы. Сегодня состоится заезд участников и останутся последние приготовления, сообщает президент Федерации конной стрельбы из лука Хонгр Уладаев.



По его словам, во время турнира пройдет финальный – 3 этап Кубка России. Два предыдущих состоялись в городах Раменское и Серпухов Московской области. Участники финала - это спортсмены из Москвы, Волгограда, Иркутска, Ярославля, Нижнего Новгорода, а также Республики Башкортостан.



Призовой фонд турнира составляет более 200 тысяч рублей. Главный приз – жеребец калмыцкой породы. Одно из важных условий участия – наличие национального костюма. В нем спортсмен будет выступать на соревнованиях. Масштабное событие состоится 15 и 16 октября.