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14 октября, 12:48
Новости

"Голос Калмыкии"

"Голос Калмыкии"

Колледж искусств имени Петра Чонкушова готовится к проведению республиканского конкурса вокального искусства. Он пройдет в 8 раз. Жителям региона предлагают выступить как с сольным номером, так и в составе дуэта, трио, ансамбля.

Зрители и члены жюри услышат эстрадное, народное и академическое пение, сообщают организаторы. Ежегодно здесь собираются участники от 5 до 30 лет. Творческое состязание проходит в 5 возрастных категориях. Заявки принимаются до 20 октября.

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