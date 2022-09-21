"Голос Калмыкии"

Колледж искусств имени Петра Чонкушова готовится к проведению республиканского конкурса вокального искусства. Он пройдет в 8 раз. Жителям региона предлагают выступить как с сольным номером, так и в составе дуэта, трио, ансамбля.



Зрители и члены жюри услышат эстрадное, народное и академическое пение, сообщают организаторы. Ежегодно здесь собираются участники от 5 до 30 лет. Творческое состязание проходит в 5 возрастных категориях. Заявки принимаются до 20 октября.