В Калмыкии впервые пройдет фестиваль барханов

Событие, которого так ждут не только жители региона, но и гости степного края поспособствует развитию туризма в республике. А главное привлечет внимание к проблеме опустынивания. Мероприятие будет проходить два дня. 17 июня в поселке Адык Черноземельского района планируется соревнование на внедорожниках, квадрациклах и багги, а также пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов.



А 18 числа желающие могут принять участие в марафоне по самой жаркой точке страны, экологической акции по высадке саженцев. Покатаются на лошадях и верблюдах. А также гости смогут отведать национальные блюда.



Фото: Черноземельский район