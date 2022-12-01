19 апреля, 16:00
В Калмыкии впервые пройдет фестиваль барханов
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Событие, которого так ждут не только жители региона, но и гости степного края поспособствует развитию туризма в республике. А главное привлечет внимание к проблеме опустынивания. Мероприятие будет проходить два дня. 17 июня в поселке Адык Черноземельского района планируется соревнование на внедорожниках, квадрациклах и багги, а также пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов.
Событие, которого так ждут не только жители региона, но и гости степного края поспособствует развитию туризма в республике. А главное привлечет внимание к проблеме опустынивания. Мероприятие будет проходить два дня. 17 июня в поселке Адык Черноземельского района планируется соревнование на внедорожниках, квадрациклах и багги, а также пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов.
А 18 числа желающие могут принять участие в марафоне по самой жаркой точке страны, экологической акции по высадке саженцев. Покатаются на лошадях и верблюдах. А также гости смогут отведать национальные блюда.
Фото: Черноземельский район