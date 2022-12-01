ГТРК "Калмыкия" вновь запускает интерактивную программу "Зелёная волна"

В эфире "Радио-России Калмыкия" речь пойдёт о безопасности дорожного движения. Радиослушатели по всей республике смогут узнать самую актуальную информацию о действующих нормах и изменениях в законодательстве, а также реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и многое другое. Программа "Зелёная волна" - будет выходить в радиоэфире по будням в 13 часов 14 минут и в 22 часа 14 минут! А также будут доступны на сайте Вести-Калмыкия.ру и в мобильном приложении Радио Калмыкии.



С этой недели изменилась сетка вещания на радиоканалах ГТРК "Калмыкия." В программе "Радио России - Калмыкия" добавляется дополнительный региональный блок с выходом в эфир в 22:10. На канале "Маяк-Калмыкия" региональные блоки слушайте в эфире - в 9:50, 10:50, 12:50, 16:50 и 17:50.



Напомним, Радио России-Калмыкия выходит в эфир на частоте 102 и 7 FM, Радио Маяк - также на частоте 102 и 2 FM.