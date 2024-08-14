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16 августа, 13:30
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В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера одной из коммерческих организаций республики

В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера одной из коммерческих организаций республики

В январе 2021 года между администрацией Троицкого СМО и фирмой был подписан договор по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству местного парка дендрария.

Однако с января по декабрь главный инженер, злоупотребляя служебными полномочиями, не выполнил условия договора, при этом подписал акты о приемке выполненных работ.

И вот, что нам сообщили сегодня в региональном следкоме.

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