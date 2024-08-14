16 августа, 16:33
 28 °C
98,32
88,8
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 августа, 13:32
НовостиСобытие

Ситуация с перебоем живительной влаги повторяется в столичном регионе на протяжении ряда лет

Ситуация с перебоем живительной влаги повторяется в столичном регионе на протяжении ряда лет

Причина известна -изношенность водопроводной сети. Старые ржавые трубы не выдерживают давление воды. Реконструкция водоводов и должна решить многолетнюю проблему. Руководство Калмыкии и направило усилия на то, чтобы качественная питьевая вода пришла в дома жителей.

Как реализуется масштабный проект, начатый при поддержке федеральной власти, обсудили на очередном совещании под председательством главы региона Бату Хасикова.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия