Ситуация с перебоем живительной влаги повторяется в столичном регионе на протяжении ряда лет

Причина известна -изношенность водопроводной сети. Старые ржавые трубы не выдерживают давление воды. Реконструкция водоводов и должна решить многолетнюю проблему. Руководство Калмыкии и направило усилия на то, чтобы качественная питьевая вода пришла в дома жителей.

Как реализуется масштабный проект, начатый при поддержке федеральной власти, обсудили на очередном совещании под председательством главы региона Бату Хасикова.